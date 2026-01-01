Економіка Яким буде РОЗМІР ЄСВ ДЛЯ ФОП з 1 СІЧНЯ 2026 року

2026-01-01 12:37

 

subscriber subscriber

Еще по теме

ФОП викрав понад 35 млн, які були призначені для закупівлі техніки та обладнання для ЗСУ

2025-06-20 11:32

В Україні фізособи - підприємці заборгували державі вже більше 13 млрд гривень податків

2025-06-12 09:31

С начала года в Украине прекратили свою деятельность 119 895 физлиц-предпринимателей

2025-05-10 08:28

Повышение налогов для физлиц-предпринимателей начнется с 1 января 2025 года

2025-01-01 13:34

Еще новости в разделе "Економіка"

Яким буде РОЗМІР ЄСВ ДЛЯ ФОП з 1 СІЧНЯ 2026 року

2026-01-01 12:37

Інфляція в Україні протягом місяця збільшилась майже в два рази

2025-12-29 12:35

В Україні за місяць вдвічі зріс попит на вживані автомобілі зі США

2025-12-26 14:39

Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Яким буде РОЗМІР ЄСВ ДЛЯ ФОП з 1 СІЧНЯ 2026 року 2026-01-01 12:37
Інфляція в Україні протягом місяця збільшилась майже в два рази 2025-12-29 12:35
В Україні за місяць вдвічі зріс попит на вживані автомобілі зі США 2025-12-26 14:39
Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро 2025-12-17 10:29