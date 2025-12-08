Політика Кая Каллас відреагувала на різку оцінку Європи з боку адміністрації Дональда Трампа

2025-12-08 10:27

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас дуже обережно відреагувала на нещодавню різку оцінку Європи з боку адміністрації Трампа, навіть припустила, що деякі її критичні зауваження можуть бути правдивими. Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на форумі в Досі, Каллас зазначила, що частина зауважень Вашингтона є виправданими, зокрема твердження про те, що Європа недооцінює власний вплив на рашистів.

"Європа недооцінює власну силу щодо росії". - наголосила вона. - "Нам слід бути більш впевненими в собі, це точно".

У новій Стратегії нацбезпеки, оприлюдненій Білим домом, Європу звинуватили у "цивілізаційному стиранні" через прийом мігрантів, упередженій цензурі правих партій та нібито перешкодах у завершенні російсько-української війни.

Стратегія також сигналізує про намір підтримувати європейські ультраправі сили, водночас майже не згадуючи Росію як головного агресора.

Як пояснила Каллас, у документі мовилося про "нестачу впевненості" Європи у її стосунках з росією.

"Європейські союзники мають значну перевагу над росією у твердій силі майже за всіма показниками, окрім ядерної зброї. Внаслідок війни росії в Україні європейські відносини з Росією зараз глибоко послаблені, і багато європейців вважають росію екзистенційною загрозою", - мовиться у стратегічному документі.

На запитання чи президент Дональд Трамп та його помічники тепер вважають Європу "ворогом", Каллас відповіла, що "не так це зрозуміла", натомість наголошуючи на елементах документа Трампа, які визнають важливість трансатлантичних відносин.

"США все ще є нашим найбільшим союзником", - акцентувала вона. - "Ми не завжди мали спільну думку з різних питань. Але загальний принцип залишається незмінним: ми найбільші союзники, і ми повинні триматися спільно".