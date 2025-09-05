Спорт Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи

2025-09-05 09:29

Новачок Ноттінгем Форест не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи, про що повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що у списку заявлених - 22 гравці. Серед них - конкурент українця на лівому фланзі захисту Неко Вільямс, а також інші потенційні варіанти на цю позицію: Темітайо Айна та Ніколо Савона.

Зінченко приєднався до Ноттінгема наприкінці трансферного вікна на правах оренди до завершення сезону. Попри відсутність у єврокубковому списку, він зможе допомогти команді у матчах англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка ліги.