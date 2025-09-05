Спорт Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи

2025-09-05 09:29

Новачок Ноттінгем Форест не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи, про що повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що у списку заявлених - 22 гравці. Серед них - конкурент українця на лівому фланзі захисту Неко Вільямс, а також інші потенційні варіанти на цю позицію: Темітайо Айна та Ніколо Савона.

Зінченко приєднався до Ноттінгема наприкінці трансферного вікна на правах оренди до завершення сезону. Попри відсутність у єврокубковому списку, він зможе допомогти команді у матчах англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка ліги.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Спорт"

31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри

2025-09-05 12:29

Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи

2025-09-05 09:29

Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика

2025-09-04 12:30

Рома визначилась щодо участі українського нападника Артема Довбика в матчах Ліги Європи

2025-09-04 09:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри 2025-09-05 12:29
Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи 2025-09-05 09:29
Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика 2025-09-04 12:30
Рома визначилась щодо участі українського нападника Артема Довбика в матчах Ліги Європи 2025-09-04 09:31