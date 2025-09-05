Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи

Новачок Ноттінгем Форест не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи, про що повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Зазначається, що у списку заявлених - 22 гравці. Серед них - конкурент українця на лівому фланзі захисту Неко Вільямс, а також інші потенційні варіанти на цю позицію: Темітайо Айна та Ніколо Савона.
Зінченко приєднався до Ноттінгема наприкінці трансферного вікна на правах оренди до завершення сезону. Попри відсутність у єврокубковому списку, він зможе допомогти команді у матчах англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка ліги.