ВІЙНА В Україні Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час атаки

2025-09-08 08:23

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час російської атаки. Відповідні фото глава Кабінету міністрів опублікувала в Facebook.

Свириденко зазначила, що пожежу, яка виникла у будівлі під час атаки, вже загасили рятувальники. За її словами, попри руйнування, "російський терор не зупинить роботу уряду", а пошкодження будуть відновлені.

Водночас прем'єр-міністерка наголосила, що життя українців не повернути. Вона повідомила, що за цю ніч по всій країні внаслідок російського обстрілу загинуло четверо людей, а понад 44 зазнали поранень.

Свириденко закликала міжнародних партнерів "перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України". Вона підкреслила, що Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

Голова уряду закликала посилити санкційний тиск на росію, щоб зменшити її ресурси для ведення війни.

"Час діяти... Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити росію і принести мир", - наголосила Свириденко.

