Спорт У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі

2025-12-23 13:33

Минулого вікенду відбувся матч 1/32 фіналу Кубка Франції, в якому зустрілися Фонтене та ПСЖ.

Протягом усіх 90 хвилин за паризький клуб грав Ілля Забарний. Український захисник виконав 136 дотиків м’яча (це другий показник серед усіх учасників), 124 точні передачі з 128 (97%), 3 точні довгі передачі з 3, 1 винесення, 2 виграних єдиноборства з 3, 5 втрат м’яча та 2 зароблених фоли.

За підсумками своєї гри Ілля отримав оцінку 7,4 бала від статистичного порталу SofaScore, що зробило його одним із найкращих гравців у команді паризьких.