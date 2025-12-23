Спорт У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі

2025-12-23 13:33

Минулого вікенду відбувся матч 1/32 фіналу Кубка Франції, в якому зустрілися Фонтене та ПСЖ.

Протягом усіх 90 хвилин за паризький клуб грав Ілля Забарний. Український захисник виконав 136 дотиків м’яча (це другий показник серед усіх учасників), 124 точні передачі з 128 (97%), 3 точні довгі передачі з 3, 1 винесення, 2 виграних єдиноборства з 3, 5 втрат м’яча та 2 зароблених фоли.

За підсумками своєї гри Ілля отримав оцінку 7,4 бала від статистичного порталу SofaScore, що зробило його одним із найкращих гравців у команді паризьких.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ілля Забарний отримав високі оцінки за поєдинок Ліги чемпіонів, посиливши оборону ПСЖ

2025-12-12 09:36

Баварія подолала чинного володаря головного трофея Ліги чемпіонів - ПСЖ

2025-11-05 13:36

Ліга чемпіонів: ПСЖ здобув історичну перемогу над Баєром з рахунком 7:2

2025-10-22 14:46

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що Ілля Забарний цілком виправдовує очікування

2025-09-29 13:32

Еще новости в разделе "Спорт"

У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі

2025-12-23 13:33

Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли встановив новий історичний рекорд

2025-12-20 14:40

38-річний зірковий нападник Луїс Суарес ще на один сезон залишиться в Інтер Маямі

2025-12-20 09:37

Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью

2025-12-19 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі 2025-12-23 13:33
Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли встановив новий історичний рекорд 2025-12-20 14:40
38-річний зірковий нападник Луїс Суарес ще на один сезон залишиться в Інтер Маямі 2025-12-20 09:37
Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью 2025-12-19 14:39