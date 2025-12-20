Спорт Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли встановив новий історичний рекорд

2025-12-20 14:40

Манчестер Сіті вдалося встановити новий рекорд. Так, напередодні "містяни" здолали Брентфорд і пробилися до півфіналу Кубка англійської ліги.

З моменту приходу Пепа Гвардіоли у 2016 році це вже 13-й півфінал для Сіті в рамках англійських кубкових турнірів. Це є новим досягненням серед клубів.

Також варто зазначити, що Манчестер Сіті під керівництвом іспанця виграв всі Кубки англійської ліги, в яких доходив до півфіналу.

У Кубку Англії статистика "містян" виглядає менш вражаюче - лише дві перемоги після восьми півфіналів.