Спорт Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью

2025-12-19 14:39

Хавбек Бенфіки Георгій Судаков напередодні взяв участь у матчі Кубка Португалії Фаренсе - Бенфіка, в якому його команда здобула перемогу.

Це був 750-й матч у тренерській кар'єрі легендарного наставника "орлів" Жозе Моурінью.

Зазначається, що команда відзначила цю подію в роздягальні, привітавши тренера і зробивши спільне фото з ним, тримаючи символічну футболку з числом 750 на спині. Моурінью поділився цим фото на своєму акаунті в Instagram з підписом: "Найважливіша перемога в моїй кар'єрі - це наступна, продовжуємо працювати".

У коментарях з'явився Судаков, який надіслав gif-файл з легендарним моментом, де Моурінью вимагав від журналістів поваги.

У соціальних мережах португальські фанати обговорюють і сміються над цим коментарем.

Слід зазначити, що сам Судаков отримав травму і залишив поле на 36-й хвилині матчу. Бенфіка забила двічі і виграла з рахунком 2:0.