Спорт Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью

2025-12-19 14:39

Хавбек Бенфіки Георгій Судаков напередодні взяв участь у матчі Кубка Португалії Фаренсе - Бенфіка, в якому його команда здобула перемогу.

Це був 750-й матч у тренерській кар'єрі легендарного наставника "орлів" Жозе Моурінью.

Зазначається, що команда відзначила цю подію в роздягальні, привітавши тренера і зробивши спільне фото з ним, тримаючи символічну футболку з числом 750 на спині. Моурінью поділився цим фото на своєму акаунті в Instagram з підписом: "Найважливіша перемога в моїй кар'єрі - це наступна, продовжуємо працювати".

У коментарях з'явився Судаков, який надіслав gif-файл з легендарним моментом, де Моурінью вимагав від журналістів поваги.

У соціальних мережах португальські фанати обговорюють і сміються над цим коментарем.

Слід зазначити, що сам Судаков отримав травму і залишив поле на 36-й хвилині матчу. Бенфіка забила двічі і виграла з рахунком 2:0.

subscriber subscriber

Еще по теме

Жозе Моурінью впевнений, що Бенфіка має усі шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів

2025-11-27 14:46

Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку

2025-09-22 13:32

видео Ультрас "Динамо" на матчі Ліги чемпіонів заспівали новий хіт про Моторолу - відео тут

2016-10-20 12:45

Еще новости в разделе "Спорт"

Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью

2025-12-19 14:39

Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони

2025-12-17 13:33

Манчестер Юнайтед спростував чутки про бажання розпрощатися з Бруну Фернандешем

2025-12-17 09:37

Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом

2025-12-16 13:33
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью 2025-12-19 14:39
Центральний захисник Астон Вілли Пау Торрес привернув увагу іспанської Барселони 2025-12-17 13:33
Манчестер Юнайтед спростував чутки про бажання розпрощатися з Бруну Фернандешем 2025-12-17 09:37
Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом 2025-12-16 13:33