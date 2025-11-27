Політика Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України

2025-11-27 12:29

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає ЄП.



"Я хотіла б окреслити деякі з основних принципів для Європи, поки ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та Коаліцією охочих над подальшим шляхом. Перший пріоритет полягає в тому, що будь-яка угода має забезпечити справедливий та тривалий мир. І вона повинна гарантувати справжню безпеку для України та Європи", - заявила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК наголосила, що як суверенна нація Україна не може мати жодних обмежень для своїх збройних сил.



"Україна потребує надійних, довгострокових та заслуговуючих на довіру гарантій безпеки як частини ширшого пакета. І так само очевидно, що будь-яка мирна угода має забезпечити гарантії європейської безпеки у довгостроковій перспективі", - зазначила вона.



Другий пріоритет - відстоювання суверенітету України. За словами фон дер Ляєн, "майбутнє України - в Європейському Союзі", і це - основна та суттєва частина будь-якої системи гарантій безпеки.



Третій пріоритет - забезпечення фінансових потреб України. "На останній Європейській раді ми взяли на себе зобов’язання покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Щодо цієї теми ми, комісія, представили документ з варіантами (фінансування - ред.). Сюди входить варіант щодо заморожених російських активів", - заявила політикиня.



Четвертий пріоритет, за словами фон дер Ляєн – "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО". П’ятий пріоритет - повернення кожної української дитини, викраденої Росією.