ВІЙНА В Україні Доходи рашистів від експорту нафти за місяць скоротилися майже на мільярд доларів

2025-09-13 13:34

Доходи рашистів від експорту нафти та нафтопродуктів у серпні 2025 року скоротилися на $0,92 мільярда до липня до $13,51 мільярда на тлі падіння цін. Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зазначається, що у тому числі в серпні рф скоротила доходи від експорту нафти на $0,37 мільярда до липня до $8,76 мільярда та від продажів нафтопродуктів - на $0,55 мільярда до $4,76 мільярда.

Експорт нафти з РФ минулого місяця скоротився на 0,03 мільйона барелів на добу до 4,70 мільйона барелів на добу, нафтопродуктів - на 0,04 мільйона барелів на добу до 2,57 мільйона барелів на добу.

За даними МЕА, постачання російських нафти та нафтопродуктів до Індії скоротилися в серпні на 0,4 мільйона барелів на добу до липня, на Близький Схід - на 0,2 мільйона барелів на добу, але збільшилися у неназваних напрямках на 0,6 мільйона барелів на добу.

Як повідомляється, у серпні РФ видобувала 9,28 мільйона барелів нафти на добу порівняно з 9,31 мільйона барелів на добу у липні. Квота РФ в рамках угоди ОПЕК+ у серпні була на рівні 9,26 мільйона барелів на добу з урахуванням плану компенсацій за раніше перероблені обсяги. За оцінкою МЕА, рф могла б наростити видобуток протягом найближчих трьох місяців до 9,4 мільйона барелів на добу і підтримувати цей рівень тривалий час.

МЕА очікує, що світовий попит на нафту зросте в поточному році на 0,737 мільйона барелів на добу до 103,874 мільйона барелів на добу та на 0,698 мільйона барелів на добу в 2026 році - до 104,572 мільйона барелів.

Також МЕА підвищило прогноз зростання світової пропозиції нафти і зараз очікує, що в 2025 році поставки збільшаться на 2,7 мільйона барелів на добу в порівнянні з колишнім прогнозом зростання на 2,5 мільйона барелів.

За оцінкою агентства, чистий приріст видобутку сировини в країнах ОПЕК+ з вересня по жовтень становитиме 40 тисяч барелів на добу, що нижче за встановлену квоту в 137 тисяч барелів. Причина - обмежені виробничі потужності в ряді країн-учасниць.