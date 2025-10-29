Політика Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів

2025-10-29 08:24

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії. Вони стали найжорсткішим кроком Вашингтона у цьому секторі за останні два роки.

До чорного списку Міністерства фінансів США потрапили державна корпорація "Роснєфть", приватний холдинг "Лукойл" та понад тридцять їхніх дочірніх структур.

"З огляду на відмову президента путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, які фінансують військову машину Кремля"- наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Під ударом опинилися не лише виробничі, а й логістичні ланки, що забезпечують видобуток, транспортування та морський експорт сирої нафти.

Серед компаній, які підпали під обмеження, фігурують "Лукойл-Пермь", "Лукойл-Западная Сибирь" , "Лукойл-Калининградморнефть" - три ключові філії, що відповідають за видобуток нафти в основних басейнах країни. Разом вони щороку переробляють понад 40 млн т сировини, або близько 15% загального російського видобутку.

До санкційного списку також внесено Куйбишевський нафтопереробний завод потужністю понад 7 млн т, який забезпечує пальним центральні регіони росії, а також Rosnefteflot і Prime Shipping - операторів танкерного флоту, що контролюють перевезення нафти через Новоросійськ, Приморськ і Калінінград.

За оцінками партнерів Razom We Stand, аналітиків CREA, саме ці компанії забезпечують близько третини морських перевезень російської нафти, що дає Кремлю щонайменше 1,5–2 млрд дол. доходу на місяць.

Більшість експертів вважають, що санкції проти "Лукойла" та "Роснефті" важливі, але не призведуть до негайних переговорів. "Ділова столиця" пише, що до всіх попередніх санкцій росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть виключенням.

Проте збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки та часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для рф.

Також варто звернути увагу, що можливості викуповувати надлишки російської нафти (якщо Індія зменшуватиме закупівлі) не безлімітні. А тому з великою долею імовірності Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (якнайменше 10-15%). Але для цього мають збігтися всі фактори.

Та навіть за таких обставин це не означає, що Путін сяде за стіл переговорів вже завтра. Поки ці санкції - відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться путін. Крім іншого, він знає: в певний момент Захід скаже: "Ми не можемо допустити повного приниження рф".

Як пише Уніан, експерти як у США, так і в ЄС визнають обмежений характер нових санкцій. "Роснєфть" і "Лукойл" давно не мають прямих контрактів із американськими контрагентами, а більшість їхніх експортних угод обслуговуються через банки в Китаї, Індії, ОАЕ та Туреччині.

Без запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти - передусім індійських та китайських нафтопереробників - нові обмеження залишатимуться радше політичним сигналом, ніж економічним ударом.

Водночас ефект санкцій має різноспрямований характер. З одного боку, потенційне скорочення обсягів продажу може поступово обмежити експортні доходи росії, особливо якщо вторинні санкції ускладнять логістику для "тіньового флоту". З іншого - вже наявне зростання цін на нафту може частково або навіть повністю компенсувати втрати у фізичних обсягах експорту. За підрахунками Bloomberg Energy Intelligence, підвищення середньої ціни Brent на 4 дол. за збереження нинішніх обсягів експорту приносить росії додатково близько 28 млн дол. щодня - суму яка може нівелювати початковий вплив санкцій у короткостроковій перспективі.

Таким чином, крок Вашингтона є радше попереджувальним жестом, що демонструє готовність США повернутися до активнішої санкційної політики у сфері енергоресурсів. Реальний вплив стане відчутним лише у випадку, якщо США зможуть переконати своїх союзників приєднатися до обмежень, а також запровадять контроль за покупцями російської нафти поза межами "Великої сімки". Інакше нові санкції ризикують залишитися лише символічним нагадуванням про те, що фінансова та логістична ізоляція Росії залишається незавершеною.