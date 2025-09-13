Політика В країнах Євросоюзу зросла загальна кількість українців, які мають тимчасовий захист

2025-09-13 16:45

У країнах ЄС статус тимчасового захисту зараз мають понад 4,34 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення рашистів. Такі дані оприлюднив 1Євростат.

Найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина (1 203 715 осіб; 27,7% від загальної кількості), Польща (993 665; 22,9%) та Чехія (380 680; 8,8%).

Зазначається, що порівняно з кінцем червня 2025 року, загальна кількість осіб з тимчасовим захистом на кінець липня 2025 року в ЄС зросла на 28 695 (+0,7%) і склала 4 340 665.

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 24 країнах ЄС, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7 070; +0,6 %), Румунії (+2 300; +1,2 %) та Чехії (+2 260; +0,6 %).

Понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту в ЄС є громадянами України. Майже половину одержувачів становлять дорослі жінки (44,7%), діти - майже третину (31,2%), дорослі чоловіки - 24,2% від загальної кількості.

