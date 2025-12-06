Політика Латвія значно скорочує підтримку українських біженців - ПОВНИЙ ПЕРЛІК ЗМІН

2025-12-06 16:47

Сейм Латвії у фінальному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох заходів допомоги, повідомляє Delfi.

Наразі Латвія гарантує мешканцям України, які починають трудові правовідносини чи є самозайнятими, право на одноразову допомогу на початку працевлаштування у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Міністерство внутрішніх справ вважає продовження цього заходу неактуальним, посилаючись на залученість українців до ринку праці Латвії та на доступність інших загальних механізмів підтримки зайнятості.

Разом з тим, українці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості у такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Також передбачається, що надалі українці матимуть ті самі права на знижки на проїзд і перевезення багажу на регіональних маршрутах за рахунок субсидії, що й інші відповідні категорії пасажирів. Раніше жителі України могли користуватися регіональним громадським транспортом та перевозити багаж безкоштовно.

Крім цього, українці не будуть звільнені від доплати пацієнта при отриманні медичних послуг. Однак вони збережуть право і надалі отримувати послуги охорони здоров'я, що оплачуються державою, в рівному обсязі із застрахованими особами, тобто в такому ж порядку та обсязі, що і решта жителів Латвії.

Також більше не покриватимуться витрати на реєстрацію власних тварин та виконання обов'язкових ветеринарних вимог мешканцям України.

Нагадаємо, цьогоріч у середньому на місяць для набуття статусу тимчасового захисту в Латвії наново реєструється 500-600 осіб, що значно менше, ніж у перші роки війни. Станом на 1 жовтня 2025 року, до Реєстру фізичних осіб Латвії було внесено 31 152 жителів України.