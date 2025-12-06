Спорт Міжнародна боксерська федерація відреагувала на рішення WBC дозволити Усику добровільний захист титулу

2025-12-06 09:37

Міжнародна боксерська федерація (IBF) прокоментувала рішення Всесвітньої боксерської ради (WBC) дозволити володарю титулів WBC, WBA та IBF у важкій вазі Олександру Усику здійснити добровільний захист титулу.

Зазначається, що український боксер планує провести бій проти американського ексчемпіона Деонтея Вайлдера, а в IBF повідомили, що не будуть перешкоджати проведенню цього поєдинку.

"IBF не є наступною у ротації. Для нас це було б проблемою лише в тому разі, якби ми призначали обов'язковий захист титулу IBF", - наводить слова представника організації Sky Sports.

