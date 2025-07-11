ВІЙНА В Україні В Міноборони підтвердили новий збій в роботі застосунку Резерв+

2025-07-11 10:27

У роботі Резерв+ тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка відбувається повільніше через високе навантаження. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Фахівці працюють над усуненням проблеми. Найближчим часом очікуємо роботу застосунку у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок - такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий.

Нагадаємо, раніше користувачі соцмереж повідомляли, що зранку 10 липня у застосунку Резерв+ стався збій. Наприкінці червня у роботі застосунку Резерв+ також стався збій.