ВІЙНА В Україні Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового орпусу дитячої лікарні на Одещині

2025-12-10 11:35

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового лікувального корпусу обласної дитячої лікарні на Одещині. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Майже два роки тому на одній з робочих зустрічей Україна та Італія вперше обговорили ідею будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні.

Кіпер розповів, що відбувалося багато зустрічей різного рівня та перемовини з надзвичайним і повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою, технічні візити італійських експертів до медзакладу, підготовка проєктної заявки.

"4 грудня - Київ. Україна та Італія підписують угоду про виділення безвідсоткового кредиту у 30 мільйонів євро на будівництво нового сучасного лікувального корпусу", - зазначив він.

За його словами, партнери детально вивчили наявні умови, побачили потреби та масштаб майбутнього проєкту.

"Багато місяців спільної роботи, узгоджень та консультацій. Покрокова підготовка до ухвалення рішення. Шлях, який почався з діалогу, і завершився рішенням, що змінить майбутнє дитячої медицини на Одещині", - додав Кіпер.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сім країн Євросоюзу офіційно підтримали "репараційний кредит" Україні

2025-12-08 16:44

Премʼєр Бельгії висунув вимоги ЄС для надання кредиту коштом активів рф

2025-12-08 14:39

МВФ висунув Україні низку принципіальниї вимог для продовження програми кредитування

2025-12-02 12:36

Швеція закликала посилити підтримку України коштом репараційного кредиту з заморожених активів

2025-12-02 11:34

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Держприкордонна служба спростувала інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон

2025-12-10 13:33

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового орпусу дитячої лікарні на Одещині

2025-12-10 11:35

Уряд змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку

2025-12-10 10:29

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-09 14:40
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Держприкордонна служба спростувала інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон 2025-12-10 13:33
Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового орпусу дитячої лікарні на Одещині 2025-12-10 11:35
Уряд змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку 2025-12-10 10:29
Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2025-12-09 14:40