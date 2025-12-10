ВІЙНА В Україні Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового орпусу дитячої лікарні на Одещині

2025-12-10 11:35

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового лікувального корпусу обласної дитячої лікарні на Одещині. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Майже два роки тому на одній з робочих зустрічей Україна та Італія вперше обговорили ідею будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні.

Кіпер розповів, що відбувалося багато зустрічей різного рівня та перемовини з надзвичайним і повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою, технічні візити італійських експертів до медзакладу, підготовка проєктної заявки.

"4 грудня - Київ. Україна та Італія підписують угоду про виділення безвідсоткового кредиту у 30 мільйонів євро на будівництво нового сучасного лікувального корпусу", - зазначив він.

За його словами, партнери детально вивчили наявні умови, побачили потреби та масштаб майбутнього проєкту.

"Багато місяців спільної роботи, узгоджень та консультацій. Покрокова підготовка до ухвалення рішення. Шлях, який почався з діалогу, і завершився рішенням, що змінить майбутнє дитячої медицини на Одещині", - додав Кіпер.