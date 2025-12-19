Світ Стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, висунули 59 обвинувачень

2025-12-19 12:35

Австралійська влада висунула 59 обвинувачень, в тому числі у вбивстві та тероризмі, стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, під час якого загинули 15 осіб. Про це повідомляє Bloomberg.

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що 24-річний чоловік, якого ідентифікували як Навіда Акрама, перебуває під охороною поліції в лікарні, Під час нападу його поранили правоохоронці.

За словами офісу прем'єр-міністра Ентоні Албанезе, напад був натхненний угрупованням Ісламська держава.

Обвинувачення проти Акрама включають 40 епізодів завдання тяжких тілесних ушкоджень з наміром убивства. Його батька, 50-річного Саджида Акрама, вбила поліція.

Штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, планує з неділі посилити законодавство щодо обігу вогнепальної зброї.

Прем'єр штату Кріс Міннс заявив, що законодавство розгляне обмеження кількості вогнепальної зброї, яку може мати одна особа, перекласифікацію дробовиків, обмеження використання стрічкових магазинів та скасування процедури апеляції після прийняття рішення про вилучення ліцензії на зброю.

Як відомо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака під час святкування Хануки, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Згодом стало відомо, що напад на єврейську громаду здійснили 50-річний Саджид Акрам і його 24-річний син Навід Акрам.