ВІЙНА В Україні В Міноборони підтвердили черговий збій у мобільному застосунку Резерв+

2025-09-23 14:45

У мобільному застосунку Резерв+ виникли "тимчасові технічні труднощі". Про це повідомило Міноборони у вівторок, 23 вересня.

"Тимчасові технічні труднощі в Резерв+. Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів", – йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві запевнили, що "усі раніше видані документи залишаються дійсними".

Наразі тимчасово неможливо:

  • оновлювати електронний військово-обліковий документ;
  • надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

З огляду на ситуацію, що склалась, громадянам рекомендують зберегти PDF-версію електронного військового документу – щоб він завжди залишався під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути на три крапки і обрати "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", – запевнили в Міноборони.

