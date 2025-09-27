ВІЙНА В Україні Британія розпочне серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів

2025-09-27 11:33

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Телеграм.

За його словами, відповідна угода вже підписана з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів – усі вони будуть доставлені в Україну.

"Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", – написав Шмигаль.

У свою чергу британський уряд заявив про "новаторську угоду" з Україною про обмін новітніми технологіями. А перший спільний проєкт – це вдосконалений дрон-перехоплювач під назвою Project OCTOPUS, який буде серійно вироблятися у Великій Британії з метою випуску "тисяч одиниць на місяць" для постачання в Україну. Проєкт буде представлений сьогодні на виставці Міжнародній виставці-ярмарку озброєнь DSEI в Лондоні.

"Дрон, розроблений в рамках проекту OCTOPUS, був спроектований Україною за підтримки британських вчених і техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, виявившись надзвичайно дієвим проти одноразових ударних дронів Shahed, які використовує росія, – при цьому його виробництво коштує менше 10% від вартості дронів, які він покликаний перехоплювати", – йдеться у повідомленні.