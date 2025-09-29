ВІЙНА В Україні Інститут кардіології ім. Стражеска в Києві після удару ворога продовжив роботу

2025-09-29 11:33

У Києві пошкоджена внаслідок російського обструлі будівля Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска продовжує роботу. Про це інформує пресслужба МОЗ .

"Понад 40 поранених і четверо вбитих, серед яких – діти. Такими є жахливі наслідки чергової російської атаки на Україну... Серед російських цілей сьогоднішньої ночі – Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві. Тут двоє загиблих", - зазначили у повідомленні.

Як зауважується, будівля зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу.

Нині на місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків.

