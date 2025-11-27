Життя Київська бухгалетка нарахувала на свою картку 1,5 млн гривень виплат нібито працівникам шкіл

2025-11-27 11:33

Бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві оголосили про підозру в шахрайстві за нарахування 1,5 млн гривень виплат працівникам шкіл на свою картку. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури.

Встановлено, що з червня 2023 до вересня 2025 року підозрювана вносила неправдиві дані до електронних відомостей про нарахування зарплати працівникам шкіл району. Зокрема, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, виконання програм навчання.

Водночас у документах бухгалтерка вказувала дані своєї картки, тож усі виплати отримувала вона сама. Таким чином жінка отримала понад 1,5 млн гривень, чим завдала збитків столичному бюджету на цю суму.

Дії підозрюваної кваліфіковано як шахрайство. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ вдалося попередити низку терактів в метро і ТРЦ Києва, які готували ворожі спецслужби

2025-11-15 13:34

Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини

2025-11-14 13:30

Київська чиновниця отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню нерухомості оборонного заводу

2025-11-07 10:27

30-річний киянин перевозив на даху власної іномарки ударний дрон типу Shahed

2025-11-06 10:31

Еще новости в разделе "Життя"

Київська бухгалетка нарахувала на свою картку 1,5 млн гривень виплат нібито працівникам шкіл

2025-11-27 11:33

Стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України

2025-11-26 13:36

В Одесі викрили суддю та адвокатку, які за гроші ухвалювали в судах "потрібні" рішення

2025-11-25 11:31

З 1 грудня доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць

2025-11-24 08:23
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Київська бухгалетка нарахувала на свою картку 1,5 млн гривень виплат нібито працівникам шкіл 2025-11-27 11:33
Стабільний та швидкий інтернет зʼявиться у будь-якому куточку України 2025-11-26 13:36
В Одесі викрили суддю та адвокатку, які за гроші ухвалювали в судах "потрібні" рішення 2025-11-25 11:31
З 1 грудня доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць 2025-11-24 08:23