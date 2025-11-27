Життя Київська бухгалетка нарахувала на свою картку 1,5 млн гривень виплат нібито працівникам шкіл

2025-11-27 11:33

Бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві оголосили про підозру в шахрайстві за нарахування 1,5 млн гривень виплат працівникам шкіл на свою картку. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури.



Встановлено, що з червня 2023 до вересня 2025 року підозрювана вносила неправдиві дані до електронних відомостей про нарахування зарплати працівникам шкіл району. Зокрема, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, виконання програм навчання.



Водночас у документах бухгалтерка вказувала дані своєї картки, тож усі виплати отримувала вона сама. Таким чином жінка отримала понад 1,5 млн гривень, чим завдала збитків столичному бюджету на цю суму.



Дії підозрюваної кваліфіковано як шахрайство. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.