ВІЙНА В Україні Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що ракети Tomahawk пришвидшать закінчення війни в Україні

2025-09-30 16:46

Спецпредставник президента США Кіт Келлог на Варшавському форумі безпеки наголосив на зусиллях Білого дому "зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни" та відзначив значення ракет Tomahawk, повідомляє The Guardian.

Так, закриваючи панель на безпековому форумі у Варшаві, Келлог підкреслив позицію США щодо закінчення війни в Україні.

"Найбільше, що ми хочемо зробити, це зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. І це війна промислової сили, в якій понад сотні – не тисяча чи дві тисячі, ми говоримо про сотні тисяч – загиблих у бойових діях", – сказав спецпредставник.

Він додав, що в Афганістані росіяни вийшли, втративши 18 тисяч осіб, а США залишили В’єтнам, втративши 65 тисяч.

"Зараз ми говоримо про кількість загиблих і поранених з обох сторін, яка перевищила мільйон. І тому, я думаю, що цій війні потрібно якимось чином покласти край", – наголосив Келлог.

Зазначається, що цього разу спецпредставник дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани США відповісти на запит президента України Володимира Зеленського щодо американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Водночас Келлог наголосив на важливості Tomahawk, заявивши, що це "дуже передова ракетна система", і якщо її використання буде дозволено, вона "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", оскільки додасть ще один рівень "невизначеності" через свої можливості.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.