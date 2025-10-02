ВІЙНА В Україні ДБР розкрила багатомільйонні оборудки з пальним для ЗСУ на Миколаївщині

2025-10-02 13:35

Начальник служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для ЗСУ, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що посадовець систематично розкрадав пальне для ЗСУ. Він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення росії. В окремих випадках начальник служби паливно-мастильних матеріалів "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання.

Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу.

Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем. Державі завдано збитків на понад 24 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

subscriber subscriber

Еще по теме

ДБР завершило розслідування справи екс-начальника Одеського обласного ТЦК

2025-09-19 12:29

ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який приховав у декларації майно на мільйони

2025-09-17 12:30

У Львові судитимуть адвоката, який ошукував родини загиблих та зниклих безвісти воїнів

2025-08-28 10:27

На Дніпропетровщині затримано медиків ВЛК, які підробляли документи для ухилянтів від мобілізації

2025-07-18 09:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

ДБР розкрила багатомільйонні оборудки з пальним для ЗСУ на Миколаївщині

2025-10-02 13:35

Українські дронові атаки призвели до рекордної паливної кризи рашистів - ворог втратив 40% потужностей

2025-10-02 11:34

За один день в Україні стало на 16 міст-героїв більше - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2025-10-02 10:27

Перекрито нові схеми з нелегального переправлення ухилянтів до Молдови, Словаччини та Угорщини

2025-10-01 13:34
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

ДБР розкрила багатомільйонні оборудки з пальним для ЗСУ на Миколаївщині 2025-10-02 13:35
Українські дронові атаки призвели до рекордної паливної кризи рашистів - ворог втратив 40% потужностей 2025-10-02 11:34
За один день в Україні стало на 16 міст-героїв більше - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2025-10-02 10:27
Перекрито нові схеми з нелегального переправлення ухилянтів до Молдови, Словаччини та Угорщини 2025-10-01 13:34