ВІЙНА В Україні ДБР розкрила багатомільйонні оборудки з пальним для ЗСУ на Миколаївщині

2025-10-02 13:35

Начальник служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для ЗСУ, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що посадовець систематично розкрадав пальне для ЗСУ. Він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення росії. В окремих випадках начальник служби паливно-мастильних матеріалів "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання.

Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу.

Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем. Державі завдано збитків на понад 24 млн гривень.



Посадовцю повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.