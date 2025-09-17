ВІЙНА В Україні ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який приховав у декларації майно на мільйони

2025-09-17 12:30

Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК, а на момент розслідування виконувача обов'язків керівника ТЦК, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку, переписавши їх на тещу. Про це ДБР повідомило на своєму сайті .

"У 2023–2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.

Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості", - йдеться в повідомленні.

На майно фігуранта нині накладено арешт. Посадовцю повідомлено про підозру за статтею Декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу.

Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля - 18 тисяч доларів США.