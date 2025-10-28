ВІЙНА В Україні У Києві викрили поліцейського, який вимагав 25 тисяч доларів за "кришування" нелегального бізнесу

2025-10-28 10:30

У Києві викрили і затримали співробітника Нацполіції, який вимагав 25 тисяч доларів за "кришування" нелегального бізнесу. Про це повідомили Київська обласна прокуратура і ДБР.

Вказано, що мова йде про співробітника одного з центральних департаментів Нацполіції та його спільника.

"Правоохоронець пообіцяв бізнесмену за 25 тисяч доларів США не перешкоджати нелегальній торгівлі алкогольними напоями на Київщині та за окрему щомісячну плату гарантував, що правоохоронні органи не протидіятимуть його бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Посередника затримали під час передачі 25 тисяч доларів, як частини обумовленої суми. У свою чергу правоохоронець, дізнавшись про викриття, намагався втекти та змінював місце проживання, однак його теж затримали.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України).

Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави: 1 млн гривень – правоохоронцю та 2 млн гривень – посереднику. Досудове розслідування триває.