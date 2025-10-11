Економіка Укрзалізниця прокладе залізничну колію європейського зразка до Львова та Чернівців

2025-10-11 08:28

"Укрзалізниця" планує прокласти євроколію (залізнична колія європейського зразка) до низки міст на заході країни. Зокрема, до Львова та Чернівців.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський. Він зазначив, що таким чином у цих містах стане можлива пересадка на міжнародні маршрути поїздів.

"З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом. Але от зі Львова нічним поїздом або "Інтерсіті" до Відня, Праги, Кракова, Варшави – це точно може вигравати", – розповів Перцовський.

Про плани прокладання євроколії до Львова розповіли і в Міністерстві розвитку громад та територій. Там стверджують: це зробить місто "потужним транспортним хабом на стику України та ЄС".

"Євроколія від польського кордону до Львова. Уже зараз є попередні домовленості з міжнародними партнерами для старту будівництва", – розповіли в міністерстві.

Крім того, підкреслюється: у планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині, які забезпечать маршрути з Чехією, Угорщиною та Польщею.

"Це створює основу для повноцінного вантажного коридору від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом для реалізації визначено 10 напрямків", – розповіли в міністерстві.

Водночас Перцовський зазначив, що наразі в "Укрзалізниці" немає планів щодо покриття євроколією всієї території України. Зокрема, через те що для перевезень вантажів краще підходить саме широка колія, яка використовується нині в Україні.

"У нас є дуже важкі поїзди – по 6 000 тонн. У Європі такого немає. ... Ми ніколи не "перешиємо" всю Україну під європейську колію. Та й це буде неправильно", – резюмував голова правління "Укрзалізниці".

subscriber subscriber

Еще по теме

Укрзалізниця зупинила продаж квитків через сайт і мобільний застосунок через технічний збій

2025-10-02 16:46

ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який приховав у декларації майно на мільйони

2025-09-17 12:30

Каспер Юльманн став головним кандинатом на посаду тренера леверкузенського Баєра

2025-09-10 12:30

Міністр закордонних справ Чехії публічно назвав бункерного боягузом

2025-09-08 13:32

Еще новости в разделе "Економіка"

Укрзалізниця прокладе залізничну колію європейського зразка до Львова та Чернівців

2025-10-11 08:28

Яким буде тариф на електроенергію для українців після 31 жовтня

2025-10-10 16:44

Курс гривні помітно знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-10-09 14:37

Курс гривні стабілізувався відносно долара і значно зміцнився щодо євро

2025-10-07 16:46
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Укрзалізниця прокладе залізничну колію європейського зразка до Львова та Чернівців 2025-10-11 08:28
Яким буде тариф на електроенергію для українців після 31 жовтня 2025-10-10 16:44
Курс гривні помітно знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах 2025-10-09 14:37
Курс гривні стабілізувався відносно долара і значно зміцнився щодо євро 2025-10-07 16:46