ВІЙНА В Україні В Україні запроваджується порайонне оповіщення повітряних тривог

2025-12-16 12:36

По всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей, запроваджується порайонне оповіщення повітряних тривог. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.



"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв", - написала глава уряду.



За її словами, на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах, а тепер вона розширена на всі області.



"Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах", - зазначила Свириденко.



Прем’єр додала, що це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.



Крім цього, за її словами, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.