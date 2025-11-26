Спорт Кубинець Френк Санчес отримав реальний шанс вийти на бій проти Олександра Усика

2025-11-26 09:26

Американський боксер надважкого дивізіону Джаред Андерсон (17-1, 15 KO) може стати опонентом кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO) у фінальному елімінаторі IBF.

Зазначається, що той, хто переможе в цьому поєдинку, отримає статус обов'язкового претендента на титул Олександра Усика за версією Міжнародної боксерської федерації.

Як повідомляє Sky Sports, промоутерська компанія Top Rank, що представляє інтереси Андерсона, підтвердила свою готовність до переговорів щодо організації цього бою після відмови декількох претендентів.

Раніше можливість участі в елімінаторі проти Санчеса відхилили Ефе Аджагба, Мозес Ітаума та Річард Торрес-молодший. Крім того, відомо, що останнім, хто відмовився від цього поєдинку, став колишній чемпіон IBF Даніель Дюбуа.