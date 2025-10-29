Спорт Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг

2025-10-29 12:30

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк поділився своєю думкою про те, хто, на його думку, може стати чемпіоном світу найближчим часом.

Багато людей зараз намагаються критикувати перемоги Джозефа. Знаєте, той самий Баколе з’явився в останній момент, Чжилей - занадто старий, Вайлдер - занадто старий. Це несправедливо по відношенню до нього, бо він пішов і зробив те, що мав зробити. Що ви скажете з цього приводу? Адже є велика ймовірність, що в майбутньому люди скажуть, що Паркер був занадто старий для Вордлі.

"Звичайно. Але я думаю, що Паркер зараз в оптимальній формі, і впевнений, що ми побачимо його чемпіоном світу найближчим часом", - відповів Красюк журналісту Boxing King Media.

Нагадаємо, Паркер програв Фабіо Вордлі - тимчасовий чемпіон WBO нокаутував новозеландця в 11-му раунді.