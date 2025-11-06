Спорт Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Усика

2025-11-06 09:27

Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа виявив інтерес до тренувального табору абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Згідно з доступною інформацією, Джошуа має намір відвідати тренувальний табір Олександра, розташований у Валенсії.

Британський боксер вважає, що співпраця з командою Усика може стати важливим кроком до його успіху на рингу.

Нагадаємо, що тренувальним табором українського боксера керує Сергій Лапін.

Цього року Джошуа отримав травму ліктя, а в травні переніс операцію. На ринг 36-річний боксер повернеться у 2026 році.

