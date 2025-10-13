ВІЙНА В Україні На фронті загинув Павло Іщенко - чотириразовий чемпіон України з Богатирських ігор

2025-10-13 13:32

На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко. Про це напередодні повідомив сайт Sport.ua із посиланням на інформаційні ресурси Богатирських ігор.

"Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з москалями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко", – йдеться в повідомленні.

Спортсмен родом із Гостомеля Київської області. До того, як стати стронгменом, Павло був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу. Змагальну кар’єру він поєднував із тренерською діяльністю.

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час повномасштабної війни – у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.