ВІЙНА В Україні На Черкащині мобілізований загинув під час перевезення до навчального центру

2025-08-26 11:30

У місті Сміла мобілізований загинув під час перевезення до навчального центру. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК у Фейсбук.

Вказано, що інцидент стався 22 серпня, коли зі збірного пункту була відправлена команда військовозобов’язаних.

"Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний – солдат запасу, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що військовослужбовці ТЦК та СП "негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої". Одночасно прибув наряд поліції. Постраждалого доставили до медичного закладу.

"На жаль, 24 серпня від отриманих травм помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", – додали в ТЦК і запевнили, що сприяють проведенню слідства, яке розпочала поліція.