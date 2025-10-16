Спорт Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів

2025-10-16 13:35

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі на своїй офіційній сторінці в Instagram повідомив про проведення першого турніру Messi Cup для юних футболістів.

"Радий, що нарешті можу поділитися цим з вами. У грудні Маямі прийме особливий молодіжний футбольний турнір, у якому візьмуть участь деякі з найкращих клубів світу. Майбутнє футболу буде представлено у всій красі. Це не просто матчі - нас чекають кілька неймовірних днів з безліччю інших цікавих подій. Цей турнір - про наступне покоління. Сподіваюся, вам сподобається! Це - Messi Cup", - зазначив він.

Повідомляється, що змагання відбудуться з 9 по 14 грудня, а організатором виступить продюсерська компанія Мессі 525 Rosario.

У турнірі візьмуть участь молодіжні команди Інтер Маямі, Барселони, Манчестер Сіті, Рівер Плейт, Інтер Мілан, Ньюеллс Олд Бойз, Атлетіко Мадрид і Челсі. Всього заплановано 18 матчів.