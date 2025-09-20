Спорт Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах за результативністю обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе

2025-09-20 09:32

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах встановив новий індивідуальний рекорд у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Зазначається, що єгиптянин оформив результативну передачу та забив гол, провівши таким чином вже десятий матч у ЛЧ із системою гол + асист з сезону 2017/18. За цим показником він вийшов на перше місце серед усіх гравців турніру.

Салах обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, в активі яких по 9 матчів із подібною результативністю.

Нагадаємо, що попри яскравий старт, Ліверпуль мав труднощі в матчі з Атлетіко, але все ж зумів вирвати перемогу - вже у звичному для себе стилі цього сезону.