ВІЙНА В Україні Директора ФК Чернігів підозрюють в організації бронювання людей з метою ухилення від мобілізації

2025-10-17 09:29

Директор ФК Чернігів Микола Синиця підозрюється в організації процесу бронювання людей з метою ухилення від військової служби.

Прокуратура Чернігівської області проводить розслідування щодо незаконного бронювання футболістів та співробітників футбольного клубу.

В офіційній заяві прокуратури наголошується: "Директор ТОВ розробив схему найму на роботу в компанію з подальшим бронюванням футболістів і керівників футбольного клубу, які не брали участі в діяльності підприємства. Це знижувало мобілізаційний резерв Збройних сил і сприяло ухиленню від призову на військову службу".

За даними Суспільного, підозра була пред'явлена ​​Миколі Синиці – генеральному директору ФК Чернігів та керівнику компанії Коллар Компані. Згідно з інформацією YouControl, Синиця є одним з бенефіціарів клубу.

У ФК Чернігів наразі не підтвердили факт обшуків на підприємстві чи у футболістів. Представник клубу Олександр Гребенніков заявив, що не має інформації про бронювання та не може коментувати слідчі дії.

Наразі ФК Чернігів посідає 13-те місце з 16-ти у Першій Лізі України. Напередодні він обіграв Ворсклу у виїзному матчі.

