ВОЙНА В Украине "Уверены в победе Украины": Кулеба о встрече с директором ISW

2023-02-26 16:00

 

Министр иностранных дел Украины провел встречу с директором Института изучения войны Кимберли Каган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Завершаю поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Мой организм окончательно сбился с графика часовых поясов, все дни смешались в один длинный день и несколько коротких ночей. Было много всего. Вы, наверное, видели в новостях. Об одной встрече расскажу отдельно - с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что это та же организация с новостями от которой каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. По его словам, эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту.

"Мы обменялись мнениями, что еще и как можно сделать. Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность", - пояснил Кулеба.

Министр добавил, что в этой войне у каждого из нас есть своя роль. Он поблагодарил всех, кто воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы Украины.

Напомним, что консолидированная команда Офиса президента и Кабмина активно работает над разблокировкой решения о предоставлении Украине первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас там не место.

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