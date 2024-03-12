Политика Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс

2024-03-12 17:37

 

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе, что отказ оказывать Украине военную помощь может привести к значительным территориальным потерям в этом году.

Об этом сообщает УНИАН.

На слушаниях в специальном комитете по разведке Сената директор ЦРУ рассказал, что недавно совершил 10 визит в Украину. По оценке ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего, что позволит "вести переговоры с более сильных позиций".

"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше Авдеевок в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - подчеркнул Бернс.

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