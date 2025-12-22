ВІЙНА В Україні Нацрозвідка США назвала брехнею злив про плани рашиистів "захопити всю Україну та частину Європи"

2025-12-22 11:33

Директорка Нацрозвідки США Тулсі Ґаббард назвала брехнею та пропагандою публікацію Reuters, в якій із посиланням на дані її відомства стверджувалося, що російський диктатор путін хоче "захопити всю Україну та частину Європи". Про це Ґаббард написала у соцмережі Х.

Вона звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

"Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з росією", - написала Ґаббард.

За її словами, розвідка США, спираючись на свої дані, поінформувала політиків - Росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Про це розвідка повідомила і члену HPSCI від Демократичної партії Майку Куіглі, якого цитував Reuters у статті про плани Путіна нібито захопити всю Україну та частину Європи.

Тулсі Ґаббард також стверджує, знову ж таки опираючись на аналітичні дані розвідки США: Росія не має можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про Європу.

Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на шість джерел, знайомих із матеріалами розвідки США писало, що путін прагне повернути під контроль москви не лише всю Украну, а й інші колишні республіки СРСР, деякі з яких тепер є членами НАТО.