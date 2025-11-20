Політика Відповідь на диверсії на залізниці: Польща закриває останнє російське генеральне консульство

2025-11-20 16:48

Польща закриє генеральне консульство росії в Гданську (останнє в країні) у відповідь на диверсії на залізниці, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає Onet.

Глава МЗС вже відкликав згоду на роботу дипустанови, тоді як Росія отримає відповідну ноту протягом кількох годин.

Генконсульство в Гданську було останнім російським консульством у Польщі. При посольстві в Варшаві працює консульський відділ, втім, він не має окремого дипломатичного статусу. Сікорський нагадав, що раніше Польща закрила російські консульства в Познані та Кракові у відповідь на підпали хімічного заводу у Вроцлаві та торгового центру у Варшаві.

Водночас Сікорський виключив розрив дипломатичних відносин із Росією, оскільки цього не робили інші країни, де ставалися теракти чи диверсії.

