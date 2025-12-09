Життя У столиці Польщі затримали трьох українців, які мали при собі заборонене хакерське обладнання

2025-12-09 10:28

У Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання і детектор шпигунських пристроїв. Суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці, передає RMF24.

Зазначається, що під час перевірки автомобіля Toyota правоохоронці виявили пристрій FLIPPER, ноутбуки, антени, маршрутизатори, SIM-картки та портативні жорсткі диски. За даними поліції, ці предмети могли використовуватися для втручання в інформаційні системи та вчинення тяжких правопорушень.

Офіцери звернули увагу на помітну нервозність пасажирів. Чоловіки 43, 42 та 39 років заявили, що "подорожують Європою" і прибули до Польщі кілька годин тому. Вони представилися ІТ-фахівцями, однак не змогли переконливо пояснити призначення вилученого обладнання. Як зазначається, під час допиту підозрювані плуталися у відповідях і намагалися уникати уточнень.

Увесь технічний інвентар поліцейські передали до Відділу боротьби зі злочинами проти майна.

Чоловікам висунули обвинувачення у шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та зберіганні спеціалізованих пристроїв і програм, призначених для скоєння злочинів, у тому числі для пошкодження важливих для обороноздатності країни даних.

Суд на вимогу прокуратури Центрально-Північного району Варшави обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Слідчі з’ясовують мету їхнього перебування у Польщі та можливу загрозу для національної безпеки.