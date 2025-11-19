Світ Підрив залізничних колій у Польщі: влада країни хаявила про російський слід у диверсіях

2025-11-19 08:25

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що всі сліди підриву залізничної колії у Польщі, що веде в напрямку України, вказують на росію. Про це він сказав в інтерв’ю радіо ZET.

"Як тільки буде затримано винуватців, які це підготували, підклали і здійснили, то матимемо абсолютну певність. Але аналізуючи події в Польщі, Європі, ситуацію в аеропортах, акти диверсій в інших країнах, підпали в торгових центрах - усі сліди ведуть на схід, до Росії", - зазначив він.

За словами міністра, це елемент гібридної війни, яку росія веде проти НАТО, Європи, Польщею, намагаючись викликати занепокоєння і страх.

"Ми маємо бути обережними, але не переляканими, покірними, але сильними. Все це робиться для того, щоб зруйнувати єдність усередині країн, знищити альянси й посіяти непевність", - наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що поблизу місць диверсій було виявлено камери – ймовірно, для фіксації вибуху або стеження за колією в режимі онлайн. Це наразі вивчають польські спецслужби.

За словами посадовця, Польща зараз перебуває у стані "між війною і миром", адже відбуваються кібератаки, акти диверсій, масштабна дезінформація, нищиться критична інфраструктура в усій Європі, штучно створюються нові міграційні шляхи для посилення нестабільності.

Міністр також заявив, що польська армія готова підтримати поліцію і службу охорони колії щодо патрулювання поблизу залізничних сполучень. Водночас він заперечив, що уряд Польщі серйозно розглядає можливість запровадження надзвичайного стану.

Нагадаємо, 16 листопада в Польщі було зафіксовано пошкодження залізничної ділянки на маршруті Демблін - Варшава. Друге пошкодження зафіксували на залізничній гілці між Варшавою та Любліном - в тому ж районі, що й руйнування колії.