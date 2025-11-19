Світ Підрив залізничних колій у Польщі: влада країни хаявила про російський слід у диверсіях

2025-11-19 08:25

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що всі сліди підриву залізничної колії у Польщі, що веде в напрямку України, вказують на росію. Про це він сказав в інтерв’ю радіо ZET.

"Як тільки буде затримано винуватців, які це підготували, підклали і здійснили, то матимемо абсолютну певність. Але аналізуючи події в Польщі, Європі, ситуацію в аеропортах, акти диверсій в інших країнах, підпали в торгових центрах - усі сліди ведуть на схід, до Росії", - зазначив він.

За словами міністра, це елемент гібридної війни, яку росія веде проти НАТО, Європи, Польщею, намагаючись викликати занепокоєння і страх.

"Ми маємо бути обережними, але не переляканими, покірними, але сильними. Все це робиться для того, щоб зруйнувати єдність усередині країн, знищити альянси й посіяти непевність", - наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що поблизу місць диверсій було виявлено камери – ймовірно, для фіксації вибуху або стеження за колією в режимі онлайн. Це наразі вивчають польські спецслужби.

За словами посадовця, Польща зараз перебуває у стані "між війною і миром", адже відбуваються кібератаки, акти диверсій, масштабна дезінформація, нищиться критична інфраструктура в усій Європі, штучно створюються нові міграційні шляхи для посилення нестабільності.

Міністр також заявив, що польська армія готова підтримати поліцію і службу охорони колії щодо патрулювання поблизу залізничних сполучень. Водночас він заперечив, що уряд Польщі серйозно розглядає можливість запровадження надзвичайного стану.

Нагадаємо, 16 листопада в Польщі було зафіксовано пошкодження залізничної ділянки на маршруті Демблін - Варшава. Друге пошкодження зафіксували на залізничній гілці між Варшавою та Любліном - в тому ж районі, що й руйнування колії.

subscriber subscriber

Еще по теме

Польща запускає свій перший військовий супутник із іноваційною радіолокаційною системою

2025-11-18 16:46

Польща готує створення власної національної системи протиповітряного захисту "стіна дронів"

2025-11-08 16:45

У Польщі стартує пілотна програма загальнонаціональних оборонних навчань wGotowości

2025-11-08 08:28

Польща заборонила птн пролітати через її повітряний простір - пригрозила виконати ордер на його арешт

2025-10-21 16:46

Еще новости в разделе "Світ"

Підрив залізничних колій у Польщі: влада країни хаявила про російський слід у диверсіях

2025-11-19 08:25

У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро

2025-11-18 11:31

В Литві оперативно затримали оператора дрона, який літав поблизу аеропорту

2025-11-17 11:33

У США створили першого в світі робота-пожежного, здатного витримати надвисоку температуру

2025-11-15 12:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Підрив залізничних колій у Польщі: влада країни хаявила про російський слід у диверсіях 2025-11-19 08:25
У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро 2025-11-18 11:31
В Литві оперативно затримали оператора дрона, який літав поблизу аеропорту 2025-11-17 11:33
У США створили першого в світі робота-пожежного, здатного витримати надвисоку температуру 2025-11-15 12:30