Життя Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026 опинився під загрозою зриву

2025-10-18 12:30

Майбутнє міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 опинилося під загрозою зриву. Країна-господарка - Австрія - може відмовитися від проведення шоу через можливе виключення Ізраїлю з участі.

Як повідомляє OE24, канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що подібне рішення суперечитиме принципам рівності та толерантності, якими керується конкурс.

"Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїжджати до Відня"-наголосив політик.

Позицію канцлера частково підтримав мер Відня Міхаель Людвіг. Він вважає, що дискваліфікація Ізраїлю буде помилкою, проте наголосив, що проведення конкурсу важливе для міста і може принести значні прибутки до бюджету.

Раніше країни Словенія, Хорватія, Ірландія та Іспанія публічно закликали Європейську мовну спілку (EBU) виключити Ізраїль із Євробачення.

Тим часом австрійський мовник ORF вже підписав угоду з EBU і взяв на себе зобов’язання провести подію. Якщо Австрія відмовиться від конкурсу, телекомпанії доведеться сплатити штраф у розмірі близько 40 мільйонів євро.