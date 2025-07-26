Політика Україна та Ізраїль домовилися про початок окремого стратегічного діалогу щодо іранської загрози

2025-07-26 10:31

Україна та Ізраїль домовилися про започаткування окремого діалогу щодо іранської загрози. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з очільником МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром пресконференції.

За його словами, сьогодні Україна та Ізраїль стикаються зі спільними безпековими викликами.

"Іран та росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн, а й для глобальної безпеки. Іран продовжує дестабілізувати регіон, намагається розвивати ядерну програму та постачає зброю терористичним угрупованням. москва, Тегеран і Пхеньян об’єдналися в єдиний альянс злочинних режимів, які підтримують одне одного та загрожують усьому вільному світу. На тлі цих загроз домовилися активізувати багатосторонню і двосторонню співпрацю. Сьогодні ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози – ми про це домовилися з міністром", – розповів Сибіга.

У свою чергу Гідеон Саар заявив, що Іран погрожував не лише Ізраїлю, а й регіональній та глобальній безпеці та Україні.

"Сьогодні ми вирішили провести стратегічний діалог між нашими міністерствами щодо іранської загрози. Наші дії проти його зброї та технологій сприяють європейській безпеці та безпеці України. Не можна дозволити Ірану продовжувати свої ядерні амбіції", – підкреслив Саар.