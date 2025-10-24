ВІЙНА В Україні Сили оборони України відновили позиції в районі Покровська Донецької області

2025-10-24 14:39

Сили оборони України відновили позиції поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.



Водночас зазначається, що російські загарбники окупували село Полтавка Гуляйпольського району Запорізької області.



Також повідомляється, що війська рф просунулися поблизу Новоторецького та Шахового у Покровському районі, села Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області, а також в районах Охотничого та Нововасилівки в Пологівському районі Запорізької області.

Нагадаємо, раніше бійці Сил спеціальних операцій "зачистили" промисловий об’єкт під Покровськом. Українські військові також виявили диверсантів, які днями дісталися в центр Покровська та вбили декількох цивільних.