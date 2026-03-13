ВІЙНА В Україні Нова шахрайська схема «Ваш син у ТЦК» - як ошукують родичів військовозобов'язаних

2026-03-13 14:42

Шахрайська схема «Ваш син у ТЦК та СП»: в Одесі поліція затримала зловмисника, який ошукав матір військовозобов’язаного.

Аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП, від імені працівника військкомату зателефонував жінці та запевнив, що її сина мобілізували, але його можна визволити, якщо негайно передати 12,5 тисячі доларів.

Гроші потерпіла залишила в обумовленому місці. Щойно зловмисник їх звідти забрав, його затримали.

За шахрайство фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Міг внести 532 тисячі 480 гривень застави, але не скористався цим правом.