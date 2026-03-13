Політика США запропонували компаніям України спільно виробляти ударні дрони

2026-03-13 16:46

Пентагон запланував до 2027 року створити запас із сотень тисяч ударних безпілотників і запросив взяти участь у їхньому виробництві 25 компаній. Серед них опинилися й дві українські - General Cherry Corp та Ukranian Defence Drones Tech Corp. Про це свідчить відповідна публікація на сайті американського військового відомства.

Мета запущеної Drone Dominance Program (DDP) - "швидке розгортання недорогих односторонніх ударних безпілотників у масштабах усієї країни в межах зміцнення американського арсеналу свободи".

Перший етап реалізації програми має розпочатися у Форт-Беннінгу, де військові проводитимуть випробування та оцінюватимуть системи постачальників. Він завершиться на початку березня, коли будуть розміщені замовлення на постачання прототипів на суму близько 150 млн доларів.

Самі постачання розпочнуться незабаром після цього і продовжаться протягом наступних п'яти місяців.

Загалом програма передбачає чотири етапи. Президент США Дональд Трамп восени 2025 року говорив про можливість співробітництва з Україною у галузі безпілотників.За його словами, за останні кілька років використання дронів на полі бою "справді вийшло на перший план", а Україна виробляє "дуже добрі дрони".