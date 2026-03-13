Життя Львів’янку зобов'язали сплатити державі 13 млн грн податків від продажу монет

2026-03-13 13:34

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцеву мешканку на умисному ухиленні від сплати податків під час продажу колекційних монет на суму 67 млн грн.

Під час розслідування кримінального провадження львів’янка відшкодувала державі 13 млн грн.

Як повідомили БЕБ та прокуратура Львівщини, упродовж 2024 року львів’янка здійснювала продаж колекційних монет за готівку.

Водночас отримані доходи вона не декларувала та не відображала у податковій звітності.

Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло понад 13 млн грн податку та військового збору .

Жінці було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування вона повністю відшкодувала завдані державі збитки.

У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.

