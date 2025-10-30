Життя Екс-мер Одеси Геннадій Труханов отримав підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей

2025-10-30 09:31

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов отримав підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, міський голова неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в Одесі інженерних мереж. Через це у минулі роки вулиці міста регулярно зазнавали підтоплень. Він знав про цю проблему, але не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.

Крім цього, у день трагедії, 30 вересня, Труханов не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Труханов і ще вісім посадовців Одеської місради та підпорядкованих комунальних підприємств отримали підозри у службовій недбалості, що спричинила загибель людей (ч.3 ст.367 КК України).

Сред підозрюваних: два заступники міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери КП Міські дороги.

Зараз вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад діючих чиновників. Тривають судові експертизи.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких одна дитина. Було затоплено 42 укриття, пошкоджено 868 будинків, з них 286 приватних і 582 багатоквартирних, в яких пошкоджено 723 квартири. З 14 жовтня Геннадію Труханову припинено громадянство України, бо він є громадянином рф.