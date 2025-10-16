Політика Обовʼязки міського голови Одеси з 16 жовтня виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль

2025-10-16 16:46

Обовʼязки міського голови Одеси з 16 жовтня виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Таке повідомлення оприлюднили на сайті міськради.

Так, у розпорядженні №1137К від сьогоднішнього числа зазначено, що таке рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 закону України Про місцеве самоврядування в Україні, яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Ігор Коваль народився у 1955 році. У 2015 році балотувався до міськради від партії Європейська солідарність (мажоритарний округ №35), але не пройшов. У 2020 році він став обраним депутатом Одеської міської ради 8-го скликання від партії Слуга народу (список №5, округ №5).

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що міському голові Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України, бо він є громадянином рф. А вже 15 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації (МВА). Її очолив Сергій Лисак, який раніше керував Дніпропетровською ОВА.

