Життя Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу колишнього голови Одеси Генадія Труханова

2025-12-12 11:34

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Нагадаємо, 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Генадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня у справі про службову недбалість після загибелі дев’яти людей під час негоди в Одесі 30 вересня.