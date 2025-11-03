ВІЙНА В Україні Пораненим військовим ЗСУ почали видавати спеціальний адаптивний одяг

2025-11-03 08:23

Підрозділи Медичних сил ЗСУ розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Перші партії адаптивного одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет. Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо.

Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.

Серед особливостей адаптивного одягу:

  • розширені штанини та рукави;
  • текстильні застібки (липучки);
  • додаткове регулювання ширини.


Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.


