Пораненим військовим ЗСУ почали видавати спеціальний адаптивний одяг

Підрозділи Медичних сил ЗСУ розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Перші партії адаптивного одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет. Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо.
Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.
Серед особливостей адаптивного одягу:
Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.